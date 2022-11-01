Рогов: "Зачем 230 боевиков ССО ВСУ тренируются по высадке десанта в Запорожье?"

Владимир Рогов рассказал зачем 230 боевиков ССО ВСУ тренируются по высадке десанта в Запорожье

1 Ноября в эфире «Радио КП» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил что в районе Запорожья порядка 230 диверсантов и спецназовцев ВСУ проводят тренировки для захвата ЗАЭС, там они пытаются оттачивать навыки боевики в пустом нефтехранилище на территории комбината «Звезда»

Рогов утверждает: «Там находятся большие пустые нефтехранилища на относительном отдалении от жилых домов, всё оцеплено. Постоянно происходят высадки десанта, направляющегося с правого берега Днепра на левый». Председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что спецназ выдвигается из села Владимирского под Запорожьем и осуществляет высадку около причала комбината.