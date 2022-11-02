Детская больница в Донецке повреждена обстрелами артиллерии ВСУ

APS
2022-11-02 12:05

В ходе обстрела Донецка артиллерией украинской армии снаряды повредили здание детской больницы.

Здание детской больницы в Петровском районе столицы ДНР повреждено в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии, рассказали в штабе территориальной обороны республики.

"Украинские вооруженные формирования нанесли удары по Петровскому району Донецка. В результате обстрелов повреждено здание детской больницы", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Сведения о степени разрушения и возможных жертвах уточняются.

Опубликовано: Максим Алексеев