Детская больница в Донецке повреждена обстрелами артиллерии ВСУ
В ходе обстрела Донецка артиллерией украинской армии снаряды повредили здание детской больницы.
Здание детской больницы в Петровском районе столицы ДНР повреждено в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии, рассказали в штабе территориальной обороны республики.
"Украинские вооруженные формирования нанесли удары по Петровскому району Донецка. В результате обстрелов повреждено здание детской больницы", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Сведения о степени разрушения и возможных жертвах уточняются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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