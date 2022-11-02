Зеленский признал отсутствие системы безопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная ошибка украинской стороны в том, что у нее отсутствует выстроенная сильная система безопасности.

Зеленский отметил, что Украина не выставила сильную систему безопасности за последние 30 лет, потому что никто не ожидал «такого агрессивного и кровавого поведения» от соседней страны. По его словам, это является самой большой ошибкой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу Česká televize 24 заявил, что общественности не стоит боятся наступления возможной ядерной войны. Он также отметил, что не видит такой угрозы в обозримом будущем.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Украину «накачивают» западным оружием со всех сторон и не исключено, что ей поставляют ядерные боеголовки.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ядерном ударе по Украине нет никакой необходимости и смысла как в политическом, так и военном плане. При этом именно украинская сторона постоянно поднимает «ядерную тематику», а не Россия.