ВСУ наращивают рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения
2022-11-02 18:59
Украинские военные продолжают наращивать районы и рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения вокруг столицы.
2 ноября пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в официальном Telegram-канале заявила, что в настоящее время идёт активная работа по совершенствованию системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг Киева.
Отмечается, что возведение оборонительных сооружений в столице Украины осуществляется с учётом опыта украинских военных по защите Киева в период с февраля по апрель текущего года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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