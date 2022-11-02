ВСУ наращивают рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения

Украинские военные продолжают наращивать районы и рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения вокруг столицы.

2 ноября пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в официальном Telegram-канале заявила, что в настоящее время идёт активная работа по совершенствованию системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг Киева.

Отмечается, что возведение оборонительных сооружений в столице Украины осуществляется с учётом опыта украинских военных по защите Киева в период с февраля по апрель текущего года.