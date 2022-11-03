Олаф Шольц назвал украинских беженцев большим вызовом для Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что на территории Германии зарегистрировано более миллиона украинских беженцев.

По его словам, такое их количество является большим вызовом для Германии. По его словам, немцы сейчас сталкиваются с последствиями войны.

Шольц отметил, что для немецких городов и общин приток украинских беженцев является большой проблемой.

Он сообщил, что власти ФРГ намерены выделить дополнительно 1,5 млрд евро для поддержки беженцев с Украины.