Звезда TikTok потратила 1000 долларов на микро-мини-юбку, в которой она даже не может сесть

Модель Эдриенн Рео выложила в TikTok пост о том, как она купила мини-юбку Diesel за 1000 долларов.

Юбка сшита из коричневой кожи, на ней есть монограмма бренда. Рео возмутило, что такая дорогая вещь просто лежала в коробке, а не была нормально упакована.

Она также сказала, что на ощупь кожа похожа на резину, а застежка-липучка неудобная. Потом выяснилось, что в юбке невозможно сидеть.

Юбка изначально была разработана для показа мод Diesel Fall/Winter 2022/2023 во время Недели моды в Милане.