Звезда TikTok потратила 1000 долларов на микро-мини-юбку, в которой она даже не может сесть
2022-11-05 22:46
Модель Эдриенн Рео выложила в TikTok пост о том, как она купила мини-юбку Diesel за 1000 долларов.
Юбка сшита из коричневой кожи, на ней есть монограмма бренда. Рео возмутило, что такая дорогая вещь просто лежала в коробке, а не была нормально упакована.
Она также сказала, что на ощупь кожа похожа на резину, а застежка-липучка неудобная. Потом выяснилось, что в юбке невозможно сидеть.
Юбка изначально была разработана для показа мод Diesel Fall/Winter 2022/2023 во время Недели моды в Милане.
Опубликовано: Светлана Репина
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