Стремоусов рассказал о состоянии Каховской ГЭС после обстрела ВСУ

APS
2022-11-07 12:30

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS.

Он сообщил, что плотина станции после обстрела продолжает работать в стабильном режиме. 

Ранее экстренных службы Херсонской области сообщали о том, что во время обстрела ВСУ одна из ракет HIMARS попала в шлюз дамбы Каховской ГЭС.

Но информации служб, подразделения противоракетной обороны сбили пять ракет.  

Опубликовано: Светлана Репина