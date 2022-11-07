Стремоусов рассказал о состоянии Каховской ГЭС после обстрела ВСУ
2022-11-07 12:30
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS.
Он сообщил, что плотина станции после обстрела продолжает работать в стабильном режиме.
Ранее экстренных службы Херсонской области сообщали о том, что во время обстрела ВСУ одна из ракет HIMARS попала в шлюз дамбы Каховской ГЭС.
Но информации служб, подразделения противоракетной обороны сбили пять ракет.
Опубликовано: Светлана Репина
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