Рогов: ВСУ хотят перекрыть сухопутный коридор в Крым путём захвата Запорожья
2022-11-07 13:31
Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерениях украинских военных перекрыть сухопутный коридор в Крым.
7 ноября глава организации "Мы вместе с Россией" и член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские солдаты сейчас буквально "вгрызаются в землю" при обороне позиций региона, поскольку в случае его захвата украинскими войсками могут быть катастрофические последствия.
По словам Рогова, если вооружённые силы Украины заполучат контроль над Запорожской областью, то неизбежно перекроют сухопутный коридор в Крым, который необходим для снабжения российской армии в зоне спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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