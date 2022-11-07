Рогов: ВСУ хотят перекрыть сухопутный коридор в Крым путём захвата Запорожья

Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов сообщил о намерениях украинских военных перекрыть сухопутный коридор в Крым.

7 ноября глава организации "Мы вместе с Россией" и член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские солдаты сейчас буквально "вгрызаются в землю" при обороне позиций региона, поскольку в случае его захвата украинскими войсками могут быть катастрофические последствия.

По словам Рогова, если вооружённые силы Украины заполучат контроль над Запорожской областью, то неизбежно перекроют сухопутный коридор в Крым, который необходим для снабжения российской армии в зоне спецоперации.