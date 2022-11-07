Евросоюз обвинил Россию в использовании удобрений в качестве оружия

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что официальная Москва мешает африканскиим странам получить сельскохозяйственную продукцию из Украины в рамках зерновой сделки.

Боррель подчеркнул, что в широком смысле «африканской общество страдает от использование экспорта продовольствия и удобрений в качестве оружия». Он обвинил в этом российскую сторону.

Верховный представитель европейской дипломатии отметил, что ЕС не может позволить себе терять позиции, поэтому будет продолжать работать с африканскими партнерами в сфере продовольствия и энергетических систем. Кроме того, ЕС обещает помочь Африке в смягчении последствий из-за изменения климата.

Ранее ООН пообещала России снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой. При этом реальных шагов для этого пока не предпринято.

Первы заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что для ООН имеет смысл выполнить свои обещания до конца действия соглашения. Напомним, соглашения перестает действовать с 18 ноября 2022 года, но может быть продлено.