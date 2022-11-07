Минобороны Китая показало беспилотник Wing Loong-3, способный нести 2 тонны ракет

Китайское телевидение показало кадры нового беспилотника Wing Loong-3, который разработан местным оборонным концерном.

Поздно вечером 7 ноября центральное государственное телевидение Китая со ссылкой на Министерство обороны КНР сообщило, что в стране разработан новейший беспилотник Wing Loong-3, который предназначен для осуществления наблюдательных и ударных операций и обладает максимальной дальностью полёта в десять тысяч километров.

Также представители китайских СМИ сообщили, что новый беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Китая Wing Loong-3 способен нести количество ракет общей массой в две тонны.