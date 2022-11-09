Пентагон: системы ПВО NASAMS уже переданы Украине
2022-11-09 07:47
Министерство обороны США заявили о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS.
США передали два зенитно-ракетных комплекса NASAMS в распоряжение подразделений противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Мы можем подтвердить, что ЗРК NASAMS были доставлены в Украину", - сказал он.
Райдер подчеркнул, что украинская армия уже начала применять эти комплексы, так как специалисты уже прошли необходимую подготовку в Европе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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