Пентагон: системы ПВО NASAMS уже переданы Украине

APS
2022-11-09 07:47

Министерство обороны США заявили о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

США передали два зенитно-ракетных комплекса NASAMS в распоряжение подразделений противовоздушной обороны Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы можем подтвердить, что ЗРК NASAMS были доставлены в Украину", - сказал он.

Райдер подчеркнул, что украинская армия уже начала применять эти комплексы, так как специалисты уже прошли необходимую подготовку в Европе.

Опубликовано: Максим Алексеев