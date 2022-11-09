ВС РФ уничтожили до 100 иностранных наёмников и солдат ВСУ на Красно-Лиманском направлении
В Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили до 100 иностранных наёмников и солдат ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.
В среду, 9 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что четыре мотопехотные и одна танковая рота, усиленные иностранными наёмниками, а также две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ на Красно-Лиманском участке фронта.
Конашенков утверждает, что в результате провальной попытки наступления в районах нескольких населённых пунктов на Красно-Лиманском направлении, российские военнослужащие уничтожили до 100 украинских бойцов и наёмников, которые сражаются за Украину, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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