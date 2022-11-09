Канадский наёмник ВСУ Джозеф Хильдебранд погиб в Артёмовске

33-летний канадский наёмник Джозеф Хильдебранд, воевавший за Украину, погиб в Артёмовске ДНР.

9 ноября канадский телеканал CTV сообщил о смерти сражавшегося на стороне Украины 33-летнего гражданина Канады Джозефа Хильдебранда, который был ликвидирован служащими ВС РФ в Артёмовске.

Семья убитого канадского наёмника Хильдебранда рассказала CTV, что он проживал в провинции Саскачеван и работал на ферме, а также дважды участвовал в сражениях в Афганистане.