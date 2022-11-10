Российские военные пресекли попытку совершения теракта на молодёжном форуме в Запорожской области.

Журналисты газеты "РИА Новости" уведомляют, что российские войска и правоохранители предотвратили крупный теракт украинских диверсантов в городе Бердянска на Запорожье. Известно, что ДРГ Украины оказывала сопротивление при задержании, однако была нейтрализована, а при обыске их жилищ были найдены взрывные устройства кустарного типа, способные быть активированными с дистанции.

Один из задержанных Олег Завгородний утверждает, что по приказу Киева они намеревались взорвать бомбы на молодёжном форуме в Бердянске, где должна была присутствовать местная администрация.