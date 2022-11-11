ВСУ совершили покушение на замминистра спорта Запорожья в Мелитополе
2022-11-11 10:26
Украинские войска совершили покушение на заместителя министра по спорту в Запорожской области.
Информационные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" уведомляют, что текущим утром диверсионно-разведывательные группы вооружённых сил Украины осуществили покушение на заместителя министра по спорту Запорожской области Бойко в населённом пункте Мелитополь, который находится под контролем России и стал её частью по итогам референдума в регионе.
По данным "ТАСС", в результате покушения Бойку получил лёгкие ранения, оставшись живым. В настоящий момент политик находится под присмотром медиков, оказывающих ему помощь.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
В Греции по требования США принудительно посадили самолет для поиска террориста
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Daily Mail: приговорённый к казни в ДНР наёмник Британии вернётся на фронт
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области