У ВС России есть все основания, чтобы нанести массированный удар по всем объектам транспортной инфраструктуры западной и юго-западной Украины, откуда поступает военная помощь Запада, считает сенатор Владимир Джавбаров.

По словам политика, ЕС сделал признание, что намерен уничтожить Россию руками Украины.

Это дает основание Кремлю принять решение об уничтожении всей транспортной логистики Украины, чтобы сорвать поставки военных грузов и тыловое обеспечение частей ВСУ по всей линии фронта.