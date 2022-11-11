Fox News: Зеленский стал «королевой пособий», получив от США $50 млрд

Репортёр телеканала Fox News Кэндис Оуэнс назвала Владимира Зеленского "королевой американских пособий".

11 ноября в ходе ночной телепередачи Такера Карлсона на канале Fox News журналист Кэндис Оуэнс публично заявила, что Владимир Зеленский является "королевой американских пособий", поскольку конгрессмены намереваются принять законопроект о выделении 50 миллиардов долларов Киеву.

По данным западных СМИ, группа представителей Конгресса Соединённых Штатов лоббирует принятие закона о предоставлении пакета помощи Украине на сумму в 50 миллиардов долларов в надежде, что этих денег Киеву хватит на весь 2023 год.