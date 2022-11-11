Лукашенко: Директива президента - это святое, и ее никто не может отменить

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о регулировании цен в стране.

Белорусский президент высказался о том, как должно происходить регулирование цен согласно недавнему указу.

По словам Александра Лукашенко, в руководствоваться стоит документами. Также он заявил, что директива президента - это святое, и ее никто не может отменить.

"Надо руководствоваться документами. Директива Президента - святое. Никто не может отменить указание Президента", - приводит БелТА слова Лукашенко.

Также Лукашенко заверил, что Беларусь сможет выдержать столь непростую ситуацию.