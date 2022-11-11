Лукашенко: Директива президента - это святое, и ее никто не может отменить
2022-11-11 15:48
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о регулировании цен в стране.
Белорусский президент высказался о том, как должно происходить регулирование цен согласно недавнему указу.
По словам Александра Лукашенко, в руководствоваться стоит документами. Также он заявил, что директива президента - это святое, и ее никто не может отменить.
"Надо руководствоваться документами. Директива Президента - святое. Никто не может отменить указание Президента", - приводит БелТА слова Лукашенко.
Также Лукашенко заверил, что Беларусь сможет выдержать столь непростую ситуацию.
Опубликовано: Николай Скира
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