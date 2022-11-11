Минобороны РФ: более 30 тысяч российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра

В Минобороны России заявили, что на левобережную часть Херсонской области переброшены более 30 тысяч служащих ВС РФ.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в официальном пресс-релизе рассказал о том, что этим утром, 11 ноября 2022 года, по состоянию на 5.00 по мск на левый берег реки Днепр выведено не менее 30 000 российских военнослужащих, около 5000 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.

Конашенков подчеркнул, что на левобережную часть Херсонской области помимо прочего была перемещена вся российская военная техника, которая нуждалась в техническом обслуживании и ремонте.

Также российский генерал-лейтенант отметил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли несколько безуспешных попыток сорвать стратегический манёвр российской армии на левый берег Днепра, в результате которых ни одна единица живой силы и вооружения российской стороны не пострадала.