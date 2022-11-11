Зеленский поздравил США с днём Ветеранов, разозлив американцев

Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днём ветеранов в Соединённых Штатах, однако подвергся широкой критике со стороне американских граждан.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации Вашингтона, поздравив США с национальным Днём ветеранов. Характерно, что в своём обращении Зеленский поблагодарил за службу бывших американских солдат.

Англоязычные пользователи мессенджера Twitter негативно отреагировали на новое видеообращение Владимира Зеленского, отметив, что украинский президент не может быть благодарен военным из Соединённых Штатов. Некоторые из читателей Twitter также пошутили, что Зеленский стал самым дорогостоящим сотрудником армии США, работающим удалённо.