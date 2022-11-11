Минобороны Беларуси: внешние силы хотят уничтожить суверенитет страны

Белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил о наличии сил, которые хотят покуситься на независимость Беларуси.

Вечером 11 ноября глава Министерства обороны Республики Беларусь Виктор Хренин публично сообщил, что в настоящий момент появились силы, которые желают уничтожить независимость белорусского государства, однако представители силового блока страны не позволят им это осуществить.

По словам Хренина, персональная ответственность лежит на плечах каждого сотрудника военной и правоохранительной сферы Беларуси, поскольку именно они являются защитниками белорусской суверенности.