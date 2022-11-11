РИА Новости: ВСУ готовятся зимой атаковать Курскую и Белгородскую области
2022-11-11 22:42
Украинские войска готовятся вторгнуться на территорию Белгородской и Курской областей.
Российское информационное агентство РИА Новости заявило о том, что украинские войска готовятся напасть на Белгородскую и Курскую области.
Источник ссылается на слова пленного украинского командира взвода 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Пленный украинский командир сообщил, что ему стали известны планы Киева зимой наступать на Белгородскую и Курскую области", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские войска обстреливали эти российские области с момента начала специальной военной операции.
Опубликовано: Николай Скира
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