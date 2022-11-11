РИА Новости: ВСУ готовятся зимой атаковать Курскую и Белгородскую области

Украинские войска готовятся вторгнуться на территорию Белгородской и Курской областей.

Российское информационное агентство РИА Новости заявило о том, что украинские войска готовятся напасть на Белгородскую и Курскую области.

Источник ссылается на слова пленного украинского командира взвода 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Пленный украинский командир сообщил, что ему стали известны планы Киева зимой наступать на Белгородскую и Курскую области", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские войска обстреливали эти российские области с момента начала специальной военной операции.