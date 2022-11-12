Огородники рассказали о сортах картофеля для жарки, варки и запекания

Из какого картофеля лучше всего делать пюре, а что купить для оливье? Какую картошку лучше запекать, а какую — жарить?

«Аврора»:

«Очень рассыпчатый картофель, при варке буквально сразу превращается в пюре. Хорош также для того, чтобы запекать целиком. Клубни мелки, округлые, кожура бледно-розовая, с красными глазками.

В крупном производстве не очень популярен, потому что у сорта много мелкой фракции. Вообще, мелкий картофель, который обычно продают под названием беби-картофель, — это не специальный сорт, это обычно как раз мелкая фракция. Может, что-то из-за границы и завозят специальное, но и там тоже чаще всего отбирают мелкие клубни и подают как эксклюзив».

«Адретта»:

«Немецкий среднеранний столовый сорт, про который говорят, что сами немцы сначала считали его кормовым и не сразу приняли. У «Адретты» хорошая лежкость, он хорошо разваривается, подходит для пюре и запекания».

«Айл оф Джура»:

«Аккуратного вида среднеранний картофель. Желтая кожура, светло-желтая мякоть, крахмала не много, отчего готовый картофель получается не очень рассыпчатым. Подходит для салатов, не разварится в супе».

«Аспия»:

«Клубни светло-бежевые. Глазки розовые, мелкие. Мякоть светло-желтая. Венчик красно-фиолетовый. Мякоть не темнеет, лежкость хорошая. Хорошо разваривается, отлично подойдет для пюре. Многим кажется, что у «Аспии» легкий фруктовый вкус».

«Вектор»:

«Новый среднеспелый сорт. По ощущениям очень перспективен, но, насколько он будет популярен в народе, сложно сказать. Много крахмала, рассыпчатый, соответствует нашим представлениям о традиционной картошке. Хорош для картофельного пюре».

«Гала»:

«Один из самых популярных у нас иностранных сортов. Универсальный картофель, подходит и для варки, и для жарки. Крахмалистый, среднеразваристый, со вкусом, которого в России и ждут от картошки. Окраска клубней интенсивно желтая, чем нашего покупателя уже не удивишь».

«Голубизна»:

«Этот сорт продвигают как замену популярной «Синеглазке» (которая не числится в государственном реестре). Рассыпчатый картофель, в котором много крахмала, поэтому из «Голубизны» получается хорошее пюре. Можно использовать для запекания и отваривания. Мякоть белого цвета, который при варке не меняется. Проростки и цветки голубые, как и у «Синеглазки».

«Жуковский ранний»:

«Клубни уплощенные, кожура розовая, глазки средней глубины и красные. Ультраскороспелый сорт, популярный у огородников. Вкусовые качества довольно высокие. Содержание крахмала среднее, поэтому «Жуковский» — универсальный сорт: годится и для жарки, и для варки в мундире и без, и для салатов, и для запекания».

«Журавинка»:

«Белорусский сорт, относительно новый. Красная кожура, желтая мякоть. Крахмалистый, рассыпчатый, хорош для пюре и запекания. Вкусовые качества соответствуют нашим представлениям о картофеле. Возможно, его ждет определенная популярность».

«Импала»:

«Голландский раннеспелый сорт. Малоразваристый картофель с очень хорошими — по отзывам — вкусовыми качествами. Пригоден для салатов, жарки и первых блюд. Привлекательный внешний вид — желтые кожура и мякоть, хорошая лежкость».

«Киви»:

«Интересный образец: толстая сетчатая кожура, похожая на древесную кору. В крупное производство вряд ли пойдет, потому что выглядит немножко страшновато. Этого сорта нет в госреестре, и откуда он взялся — непонятно.

То ли это селекционный образец, то ли завезен к нам из-за границы. Долго варится — минут сорок. Подходит для салатов, варки и пюре. А жарить «Киви» не рекомендуют, потому что он часто пригорает. Вкус неяркий».

«Лорх»:

«Один из первых отечественных селекционных сортов, который был создан после революции. Назван по фамилии автора — советского селекционера Александра Лорха. Белая кожура, белая рассыпчатая мякоть — сорт быстро стал стандартом вкусовых качеств для всей страны.

Идеально подходит для картофельного пюре. «Лорх» был очень популярен еще и потому, что в тяжелые годы оказался одним из лучших образцов по урожайности и лежкости, поэтому и получил широкое распространение. На него долгие годы ориентировались селекционеры, когда создавали новые сорта.

Сейчас «Лорх» появляется в продаже, но в небольших количествах: из-за неустойчивости этого сорта картофеля к относительно недавно появившимся болезням им массово не занимаются. Покупают его в основном те, кто привык к его вкусу и не хочет ничего нового».

«Луговской»:

«Среднеспелый сорт украинского происхождения, выведенный во времена СССР. На втором месте по популярности у огородников после «Невского». Картофель крахмалистый, рассыпчатый, идеален для варки и пюре, но при этом неплохо держится, если его пожарить.

Клубни овальные и крупные, слабо-фиолетовой окраски, кожура немного рябая. Глазков не много, они окрашены в фиолетовый цвет и расположены глубже, чем у «Невского», но сложности при чистке быть не должно.

В процессе хранения интенсивность окраски кожуры может несколько ослабевать. Молодые клубни ярко окрашены, клубни постарше посветлее. При долгом хранении могут побледнеть еще больше. Кстати, хранится «Луговской» хорошо».