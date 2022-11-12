Минобороны РФ: российские военные подавили батарею американских артиллерийских систем М777
2022-11-12 14:26
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем М777 ВСУ.
В субботу, 12 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга рассказал об успехах ведения контрбатарейной борьбы российскими военными в рамках спецоперации за минувшие сутки.
Конашенков утверждает, что служащие Вооружённых сил РФ успешно подавили украинскую батарею артиллерийских систем М777 производства США в Харьковской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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