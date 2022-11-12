Глава МИД Украины Кулеба допустил личную встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20
2022-11-12 16:25
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность проведения личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20.
12 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил о готовности к переговорам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в личном формате на болях саммита G20, если такое предложение поступит.
Кулеба отметил, что в случае если Лавров предложит провести двустороннюю встречу, то украинская сторона «тщательно рассмотрит его просьбу с учётом всех аспектов и реалий текущей ситуации».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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