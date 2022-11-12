Глава МИД Украины Кулеба допустил личную встречу с Сергеем Лавровым на саммите G20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность проведения личной встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20.

12 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заявил о готовности к переговорам со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в личном формате на болях саммита G20, если такое предложение поступит.

Кулеба отметил, что в случае если Лавров предложит провести двустороннюю встречу, то украинская сторона «тщательно рассмотрит его просьбу с учётом всех аспектов и реалий текущей ситуации».