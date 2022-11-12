Рогов не исключает, что ВСУ перебросят на запорожское направление до 40 тысяч военных
После сдачи российскими войсками правобережья Херсонской области у киевского режима освободилась 40-тысячная группировка, которую он может перебросить на другие направления.
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил на радио «КП», что ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тысяч человек с правобережья Днепра в Херсонской области.
«Если говорить о херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — предполагает Рогов.
Чиновник убежден, что для ВСУ на юге сейчас в приоритете именно запорожское направление. Они могут, к примеру, разделить фронт и направиться к Бердянску.
Необходимо отметить, что о том же примерно сегодня говорила и британская разведка, которая консультирует ВСУ и анализирует ситуацию на фронте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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