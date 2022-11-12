Рогов не исключает, что ВСУ перебросят на запорожское направление до 40 тысяч военных

После сдачи российскими войсками правобережья Херсонской области у киевского режима освободилась 40-тысячная группировка, которую он может перебросить на другие направления.

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил на радио «КП», что ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тысяч человек с правобережья Днепра в Херсонской области.

«Если говорить о херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — предполагает Рогов.

Чиновник убежден, что для ВСУ на юге сейчас в приоритете именно запорожское направление. Они могут, к примеру, разделить фронт и направиться к Бердянску.

Необходимо отметить, что о том же примерно сегодня говорила и британская разведка, которая консультирует ВСУ и анализирует ситуацию на фронте.