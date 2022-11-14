Глава Минобороны Великобритании Уоллес: сейчас ситуация складывается в пользу Украины
2022-11-14 02:02
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не видит причин, по которым Украина могла бы прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией.
По его мнению, украинская сторона хочет вести переговоры с Россией с позиции силы.
Министр считает, что сейчас ситуация складывается в пользу Украины, поэтому стране нет смысла прекращать боевые действия.
Ранее руководитель штаба обороны британских Вооруженных сил адмирал Тони Радкин заявил, что Лондон не собирается давить на Украину для начала переговоров с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Глава Минобороны Великобритании Уоллес: сейчас ситуация складывается в пользу Украины
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