Глава МИД РФ Лавров госпитализирован после приезда на саммит G20 в Индонезии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров доставлен в больницу после приезда на Бали.
Днём 14 ноября официальные лица индонезийского правительства сообщили местным журналистам о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был срочно доставлен в ближайшую больницу после того, как приехал на Бали для участия в саммите глав "Большой двадцатки". Вместе с тем представитель МИД России Мария Захарова опровергает слухи о госпитализации Лаврова.
Сергей Лавров прибыл в Индонезию днём ранее, намереваясь представить российскую сторону на форуме G20 вместо Владимира Путина, который решил не ехать на мероприятие в этом году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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