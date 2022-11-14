Глава МИД РФ Лавров госпитализирован после приезда на саммит G20 в Индонезии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров доставлен в больницу после приезда на Бали.

Днём 14 ноября официальные лица индонезийского правительства сообщили местным журналистам о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был срочно доставлен в ближайшую больницу после того, как приехал на Бали для участия в саммите глав "Большой двадцатки". Вместе с тем представитель МИД России Мария Захарова опровергает слухи о госпитализации Лаврова.

Сергей Лавров прибыл в Индонезию днём ранее, намереваясь представить российскую сторону на форуме G20 вместо Владимира Путина, который решил не ехать на мероприятие в этом году.