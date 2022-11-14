Захарова опровергла информацию Bloomberg о госпитализации Лаврова на Бали
Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала информацию Bloomberg о госпитализации Сергея Лаврова после прибытия на саммит G20 на Бали.
14 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале опровергла информацию американского издания Bloomberg о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров был якобы доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.
Захарова отметила, что в настоящее время она с Лавровым читает новостную ленту и прибывает в состоянии шока, ведь данная публикация Bloomberg «это уже, конечно, высший пилотаж фейков».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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