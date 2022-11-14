Владимир Зеленский прибыл с визитом в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в оставленный войсками РФ город Херсон.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон после выхода оттуда подразделений Российской Федерации.

Во время визита Зеленский, как верховный главнокомандующий, заслушал доклады от офицеров Вооруженных сил.

Также Зеленский подошел к корреспондентам и ответил на их вопросы. Встретился он и с жителями перешедшего обратно к Украине города.

"Западные и украинские издания сообщили, что Зеленский приехал в Херсон", - об этом писало информагентство РИА Новости.