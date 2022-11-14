Президент Украины Владимир Зеленский своим указом об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев.

14 ноября обозреватель американского журнала Foreign Policy Чарли Карпентер, ссылаясь на опросы граждан Украины, заявил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев.

Карпентер пояснил, что «это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий».