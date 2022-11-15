Тихановская требует у Евросоюза «урегулировать кризис» в Беларуси
Экс-кандидат в президенты Беларуси заявила свои требования к ЕС об урегулировании «политического кризиса» в Беларуси.
На заседании Совета Европы Тихановская связала войну на Украине с политической ситуацией в Беларуси откуда бежала в августе 2020 года.
Оторванный от реалий политик в угоду западным партнерам вновь поднимает вопросы о легитимности власти и политической ситуации в стране и призывает ЕС «встать на защиту Беларуси».
«Мы считаем, что войну можно закончить быстрее, если российские войска уйдут, а Беларусь перейдет к демократии», - заявила она на СЕ.
Тихановская считает, что смена «режима» в Беларуси приведет к урегулированию военного конфликта на Украине.
Напомним, что в отношении Тихановской в Беларуси возбужден ряд уголовных дел из разряда преступлений против государства.
Опубликовано: Тарас Медведев