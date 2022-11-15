В Минобороны РФ назвали сообщения об упавших в Польше ракетах «провокацией»

APS
2022-11-15 23:07

В Минобороны России заявили, что сообщение официальных лиц и СМИ Польши о падении российских ракет в районе польского Пшеводува являются провокацией.

В ведомстве подчеркнули, что целью этой намеренной провокации является эскалация обстановки.

Представители министерства утверждают, что Россия не наносила ударов вблизи польско-украинской границы.

Там также отмечают, что обломки ракеты, которые показали польские СМИ, не имеют отношения к российским вооружениям.

Опубликовано: Светлана Репина