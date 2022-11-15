В Минобороны РФ назвали сообщения об упавших в Польше ракетах «провокацией»
2022-11-15 23:07
В Минобороны России заявили, что сообщение официальных лиц и СМИ Польши о падении российских ракет в районе польского Пшеводува являются провокацией.
В ведомстве подчеркнули, что целью этой намеренной провокации является эскалация обстановки.
Представители министерства утверждают, что Россия не наносила ударов вблизи польско-украинской границы.
Там также отмечают, что обломки ракеты, которые показали польские СМИ, не имеют отношения к российским вооружениям.
Опубликовано: Светлана Репина
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