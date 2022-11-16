Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области

APS
2022-11-16 11:21

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утверждает, что украинские войска совершили подрыв нефтебазы в российском посёлке Стальной Конь.

Утром среды губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков опубликовал срочное сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявил, что беспилотник вооружённых сил Украины произвёл подрыв российской нефтебазы компании "Транснефть" в приграничном посёлке Старый Конь.

По данным Клычкова, в результате атаки украинского БПЛА на российскую нефтебазу погибших среди мирного населения России не обнаружено.

Опубликовано: Ткачёв Андрей