Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области

Режиссер Ералаша Белостоцкий, отбывающий наказание по статье о педофилии, добился уменьшения срока

Режиссер юмористического журнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2020 году был осужден по статье о совращении несовершеннолетних на 14 лет. Его адвокат добился снижения срока отбывания наказания до 6, 5 лет.

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