Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утверждает, что украинские войска совершили подрыв нефтебазы в российском посёлке Стальной Конь.
Утром среды губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков опубликовал срочное сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявил, что беспилотник вооружённых сил Украины произвёл подрыв российской нефтебазы компании "Транснефть" в приграничном посёлке Старый Конь.
По данным Клычкова, в результате атаки украинского БПЛА на российскую нефтебазу погибших среди мирного населения России не обнаружено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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