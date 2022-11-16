Минобороны России: в Польше упала ракета ЗРК С-300, принадлежащая ВСУ

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков раскрыл детали инцидента с падением ракеты в Польше.

Генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков уведомляет, что растиражированная в СМИ информация о падении якобы ракеты армии РФ на территории Польши не соответствует действительности и является заведомо провокационной. По данным Минобороны России, упавшая в Польше ракета выпущена из зенитной установки С-300 и принадлежит Украине.

Также Конашенков подчеркнул, что вчера российские войска не наносили ударов вблизи польской границы, а самый близкий к ней удар был осуществлён за 35 километров от границы Польши.