Минобороны России: в Польше упала ракета ЗРК С-300, принадлежащая ВСУ
2022-11-16 12:48
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков раскрыл детали инцидента с падением ракеты в Польше.
Генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков уведомляет, что растиражированная в СМИ информация о падении якобы ракеты армии РФ на территории Польши не соответствует действительности и является заведомо провокационной. По данным Минобороны России, упавшая в Польше ракета выпущена из зенитной установки С-300 и принадлежит Украине.
Также Конашенков подчеркнул, что вчера российские войска не наносили ударов вблизи польской границы, а самый близкий к ней удар был осуществлён за 35 километров от границы Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
НАСА выслала на Луну самую мощную ракету в истории
ФСБ задержала дипломата Польши при получении взятки за ввоз алкоголя в РФ
Монеточка, покинувшая РФ, анонсировала гастрольный тур по Европе
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне