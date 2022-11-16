Минобороны РФ: российская армия поразила объекты военного управления и энергетики Украины

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российская армия поразила ряд объектов военного управления и энергетики Украины.

16 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки спецоперации служащие российской армии нанесли несколько высокоточных ударов по системе военного управления и и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Конашенков отметил, что все выпущенные ракеты достигли поставленной командованием цели, а также подчеркнул, что удары наносились только по территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, что исключает причастность России к падению ракет в польском селе Пшеводув.