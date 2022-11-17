Зеленский объявил о продлении «Зерновой сделки» на 120 дней
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Зерновая сделка" будет продлена.
Зеленский рассказал, что договоренность с Российской Федерацией о вывозе зерна с территории Украины будет продлена на 120 дней.
"Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении зерновой сделки на120 дней", - сообщает информационное агентство РБК.
По словам президента Украины, добиться такого результата удалось благодаря консультациям с генсеком ООН Гуттьерешем и президентом Турции Эрдоганом.&
"Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттьерешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом", - написал Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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