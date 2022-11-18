Минобороны РФ: бойцы ВСУ намеренно убили свыше 10 обездвиженных российских пленных

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные совершили намеренное убийство свыше 10 обездвиженных пленённых российских солдат.

18 ноября пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы Вооружённых сил Украины над взятыми в плен российскими солдатами доказывают «живодёрскую сущность» действующего главы киевского режима Владимира Зеленского и его союзников.

В российском оборонном ведомстве отметили, что намеренное убийство украинскими бойцами прямыми выстрелами в голову свыше 10 обездвиженных и безоружных российских пленных никто не сможет представить перед мировой общественность под видом «трагического исключения», ввиду чего политическая элита Украины «предстанет перед судом истории».