Медведев высказался о расправе бойцов ВСУ над пленными российскими солдатами
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев высказался о намеренном расстреле украинскими боевиками взятых в плен российских солдат в Макеевке.
18 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что совершившие намеренное убийство безоружных российских пленных в Макеевке украинские боевики должны понести заслуженное наказание, даже если на их поиски уйдёт годы.
Медведев отметил, что убийцы взятых в плен ВСУ служащих ВС РФ «не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой», намекая на смертную казнь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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