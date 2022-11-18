Медведев высказался о расправе бойцов ВСУ над пленными российскими солдатами

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев высказался о намеренном расстреле украинскими боевиками взятых в плен российских солдат в Макеевке.

18 ноября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что совершившие намеренное убийство безоружных российских пленных в Макеевке украинские боевики должны понести заслуженное наказание, даже если на их поиски уйдёт годы.

Медведев отметил, что убийцы взятых в плен ВСУ служащих ВС РФ «не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой», намекая на смертную казнь.