Российский военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что украинские войска целенаправленно расстреливают солдат армии РФ, которые сдаются в плен.

В субботы военкор издания "Русская весна" Александр Сладков прокомментировал видеозапись, на которой бойцы вооружённых сил Украины расстреливают более десяти российских военнопленных. По мнению Сладкова, Генштаб ВСУ и администрация Киева поручила украинским солдатам показательно убивать российских военных, которые сдаются в плен на добровольной основе.

Также Александр Сладков выразил уверенность, что инцидент с расстрелом бойцов российской армии солдатами ВСУ будет тщательно расследован всеми профильными органами.