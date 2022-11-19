Сладков: ВСУ специально расстреляли свыше 10 российских военнопленных
Российский военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что украинские войска целенаправленно расстреливают солдат армии РФ, которые сдаются в плен.
В субботы военкор издания "Русская весна" Александр Сладков прокомментировал видеозапись, на которой бойцы вооружённых сил Украины расстреливают более десяти российских военнопленных. По мнению Сладкова, Генштаб ВСУ и администрация Киева поручила украинским солдатам показательно убивать российских военных, которые сдаются в плен на добровольной основе.
Также Александр Сладков выразил уверенность, что инцидент с расстрелом бойцов российской армии солдатами ВСУ будет тщательно расследован всеми профильными органами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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