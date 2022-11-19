Sky News: ВСУ надеются вернуть Крым в декабре, положив конец СВО весной
В Министерстве обороны Украины заявили о плане по возвращению крымского полуострова под контроль Киева до конца декабря.
19 ноября замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов дал интервью зарубежному телеканалу Sky News, где публично заявил, что по его личному мнению, украинские войска способны вернуть Крым под свой непосредственный контроль до конца грядущего декабря. По мнению Гаврилова, захват Крыма поспособствует окончанию российской спецоперации уже весной следующего года.
Владимир Гаврилов уверен, что новые мирные российско-украинские переговоры могут быть начаты лишь после вывода группировки вооружённых сил России с территорий, контроль над которыми Киев ранее утратил.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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