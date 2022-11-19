Шеф Пентагона Остин заявил о наличии «впечатляющих вооружений» у России

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что на балансе российской армии находятся впечатляющее вооружение.

19 ноября возглавляющий Министерство обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин публично заявил, что по его мнению, вооружённые силы России обладают "впечатляющими вооружениями", которые наглядно продемонстрировали свою эффективность во время спецоперации на территории Украины.

Также Остин выразил уверенность, что из-за российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины население данной страны столкнётся с суровой зимой.