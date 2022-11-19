Кадыров: расстрелявшие пленных солдат РФ бойцы ВСУ получат по заслугам

Рамзан Кадыров анонсировал ответ российских военных на расстрел военнопленных бойцов армии РФ украинскими солдатами.

19 ноября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров дал оценку распространившейся в сети видеозаписи, на которой бойцы вооружённых сил Украины расстреливают около десяти российских военнопленных, лежащих на земле лицом вниз без оружия при себе. По мнению Кадырова, данное поведение представителей ВСУ является беспрецедентным актом жестокости.

Также Рамзан Кадыров заверил, что все виновные в инциденте скоро будут наказаны, однако российские войска также не станут брать в плен украинских военных преступников.