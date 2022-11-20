Журналист Наполитано рассказал, когда Зеленский пойдет на переговоры с РФ

Журналист Эндрю Наполитано считает, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией, если США перестанут поставлять оружие Украине.

По его словам, без этого условия украинский лидер не «образумится».

Наполитано утверждает, что после перехода контроля над Палатой представителей США к республиканцам Конгресс не дает Украине «ни цента».

Журналист полагает, что в таких условиях Зеленскому не остается ничего другого, кроме как договариваться.