Журналист Наполитано рассказал, когда Зеленский пойдет на переговоры с РФ
2022-11-20 00:14
Журналист Эндрю Наполитано считает, что Зеленский пойдет на переговоры с Россией, если США перестанут поставлять оружие Украине.
По его словам, без этого условия украинский лидер не «образумится».
Наполитано утверждает, что после перехода контроля над Палатой представителей США к республиканцам Конгресс не дает Украине «ни цента».
Журналист полагает, что в таких условиях Зеленскому не остается ничего другого, кроме как договариваться.
Опубликовано: Светлана Репина
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