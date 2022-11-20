Французский наёмник и рекрутёр ВСУ Гастон Бессон погиб в зоне СВО РФ на Украине
2022-11-20 18:28
46-летний французский наёмник и один из главных рекрутёров ВСУ Гастон Бессон погиб в зоне проведения СВО РФ на Украине.
20 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило о гибели француза Гастона Бессона, который не только принимал участие в боевых действиях в рамках спецоперации на стороне Украины, но и являлся создателем «Украинского интернационального легиона».
Французский наёмник Бессон, который за 46 лет своей жизни успел принять участие в нескольких конфликтах в Европе, Азии и Латинской Америке, занимался поиском новобранцев в ряды Вооружённых сил Украины среди иностранных граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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