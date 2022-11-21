Песков: Россия ищет солдат ВСУ, расстрелявших свыше 10 военнопленных РФ

Дмитрий Песков утверждает, что российские правоохранители ведут поиск украинских военных, которые расстреляли 10 пленных солдат армии России.

21 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы РФ совместно с военными уже приступили к поиску украинских солдат, которые расстреляли более десяти военнопленных бойцов вооружённых сил России, сдавшихся в плен. Примечательно, что ВСУ снимали акт казни российских военных на видео и обнародовали его в сети интернет.

По словам Пескова, Москва против привлечения других стран в расследование убийства российских военных, поскольку Россия хочет самостоятельно найти и наказать украинских преступников.