Песков: Россия ищет солдат ВСУ, расстрелявших свыше 10 военнопленных РФ
2022-11-21 13:11
Дмитрий Песков утверждает, что российские правоохранители ведут поиск украинских военных, которые расстреляли 10 пленных солдат армии России.
21 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы РФ совместно с военными уже приступили к поиску украинских солдат, которые расстреляли более десяти военнопленных бойцов вооружённых сил России, сдавшихся в плен. Примечательно, что ВСУ снимали акт казни российских военных на видео и обнародовали его в сети интернет.
По словам Пескова, Москва против привлечения других стран в расследование убийства российских военных, поскольку Россия хочет самостоятельно найти и наказать украинских преступников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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