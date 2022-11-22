Рогов заявил о готовности Запорожья к отражению наступления ВСУ
2022-11-22 11:08
Член главного совета Запорожья заявил о готовности региона к отражению наступления украинской армии.
В Запорожской области готовы к отражению наступления украинской армии, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.
"Возведена надежная линия укреплений. Боевой дух и возможности для отражения наступления у нашей армии есть", - сказал он.
Владимир Рогов подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения тяжелая. Группировка войск постоянно усиливается, ожидая наступления ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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