Рогов заявил о готовности Запорожья к отражению наступления ВСУ

APS
2022-11-22 11:08

Член главного совета Запорожья заявил о готовности региона к отражению наступления украинской армии.

В Запорожской области готовы к отражению наступления украинской армии, заявил член главного совета региона Владимир Рогов.

"Возведена надежная линия укреплений. Боевой дух и возможности для отражения наступления у нашей армии есть", - сказал он.

Владимир Рогов подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения тяжелая. Группировка войск постоянно усиливается, ожидая наступления ВСУ.

Опубликовано: Максим Алексеев