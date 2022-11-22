Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ

Российские СМИ сообщили о гибели украинского солдата, который участвовал в расстреле свыше десяти военнопленных ВС России.

22 ноября интернет-газета "Известия" со ссылкой на Telegram-каналы российских военных корреспондентов сообщила, что российские войска ликвидировали одного из бойцов вооружённых сил Украины, который участвовал в расстреле более десяти военнопленных армии России на территории Донбасса. Видео с казнью российских военных солдатами ВСУ накануне попало в интернет, вызвав общественный резонанс.

Отмечается, что убитым украинцем является Роман Русник, который был старшим лейтенантом в 128-ой горно-штурмовой бригаде украинских войск.