Убит боец ВСУ, участвовавший в массовой казни пленных солдат армии РФ
2022-11-22 20:28
Российские СМИ сообщили о гибели украинского солдата, который участвовал в расстреле свыше десяти военнопленных ВС России.
22 ноября интернет-газета "Известия" со ссылкой на Telegram-каналы российских военных корреспондентов сообщила, что российские войска ликвидировали одного из бойцов вооружённых сил Украины, который участвовал в расстреле более десяти военнопленных армии России на территории Донбасса. Видео с казнью российских военных солдатами ВСУ накануне попало в интернет, вызвав общественный резонанс.
Отмечается, что убитым украинцем является Роман Русник, который был старшим лейтенантом в 128-ой горно-штурмовой бригаде украинских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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