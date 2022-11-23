Пушилин: ДНР и Киев проводят обмен военнопленными по формуле «35 на 35»

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале операции по обмену военнопленными между Киевом и республикой.

В среду временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что Киев и Донецк приступили к проведению совместной операции по взаимному обмену военнопленными. По словам Пушилина, в этот раз ДНР вернёт Украине 35 военнопленных, получив такое же число пленников от Киева взамен.

При этом Денис Пушилин подчёркивает, что в Донецк вернутся 33 военнослужащих ДНР и двое солдат Луганской Народной республики, в то время как Украине будут переданы бойцы ВСУ.