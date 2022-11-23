Пушилин: ДНР и Киев проводят обмен военнопленными по формуле «35 на 35»
2022-11-23 14:16
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале операции по обмену военнопленными между Киевом и республикой.
В среду временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что Киев и Донецк приступили к проведению совместной операции по взаимному обмену военнопленными. По словам Пушилина, в этот раз ДНР вернёт Украине 35 военнопленных, получив такое же число пленников от Киева взамен.
При этом Денис Пушилин подчёркивает, что в Донецк вернутся 33 военнослужащих ДНР и двое солдат Луганской Народной республики, в то время как Украине будут переданы бойцы ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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