Звезда сборной Бразилии Неймар получил тяжелую травму и может пропустить остаток ЧМ
Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0 в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Однако в конце встречи произошло событие, омрачившее успех "Канариньос". Из-за травмы поле покинул Неймар. Первые диагнозы не вызывают оптимизма, да и сам футболист был очень обеспокоен – как показали телекамеры, он не мог скрыть слез.
Команда из Южной Америки, которая считается одним из главных фаворитов всего турнира, показала, что сможет бороться за золото. Она стопроцентно доминировала в действиях на поле, а победу обеспечили два гола Ришарлисона.
К сожалению, не все пошло по желанию "Канариньос". На 79-й минуте пришлось покинуть поле звезде бразильцев Неймару пострадавшему в столкновении с одним из соперников. Телевизионные камеры запечатлели его сильно распухшую лодыжку, и когда медперсонал начал обкладывает ее льдом, футболист не смог скрыть слез.
После финального свистка он явно хромал, спускаясь в раздевалку. Редакция ESPN сообщает, что первая информация, пришедшая из раздевалки команды, была весьма пессимистичной.
"Следующие 24 часа будут важными", — говорится в сообщении.
Сам же футболист, в свою очередь, был явно подавлен и отказался говорить со СМИ.
"Мы должны дать ему силы и поддержку. Давайте подождем эти 24 часа, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация", — призвал Тьяго Силва.
Журналисты ESPN предполагают, что под угрозой может оказаться не только выступление Неймара в ближайшем матче против Швейцарии, но и вообще на этом мундиале. Врач сборной Родриго Ласмар сказал лишь, что более важные решения относительно лечения будут приняты в пятницу.
Опубликовано: Николай Скира
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