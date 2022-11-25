Звезда сборной Бразилии Неймар получил тяжелую травму и может пропустить остаток ЧМ

Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0 в своем первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Однако в конце встречи произошло событие, омрачившее успех "Канариньос". Из-за травмы поле покинул Неймар. Первые диагнозы не вызывают оптимизма, да и сам футболист был очень обеспокоен – как показали телекамеры, он не мог скрыть слез.

Команда из Южной Америки, которая считается одним из главных фаворитов всего турнира, показала, что сможет бороться за золото. Она стопроцентно доминировала в действиях на поле, а победу обеспечили два гола Ришарлисона.

К сожалению, не все пошло по желанию "Канариньос". На 79-й минуте пришлось покинуть поле звезде бразильцев Неймару пострадавшему в столкновении с одним из соперников. Телевизионные камеры запечатлели его сильно распухшую лодыжку, и когда медперсонал начал обкладывает ее льдом, футболист не смог скрыть слез.

После финального свистка он явно хромал, спускаясь в раздевалку. Редакция ESPN сообщает, что первая информация, пришедшая из раздевалки команды, была весьма пессимистичной.

"Следующие 24 часа будут важными", — говорится в сообщении.

Сам же футболист, в свою очередь, был явно подавлен и отказался говорить со СМИ.

"Мы должны дать ему силы и поддержку. Давайте подождем эти 24 часа, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация", — призвал Тьяго Силва.

Журналисты ESPN предполагают, что под угрозой может оказаться не только выступление Неймара в ближайшем матче против Швейцарии, но и вообще на этом мундиале. Врач сборной Родриго Ласмар сказал лишь, что более важные решения относительно лечения будут приняты в пятницу.